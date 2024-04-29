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Коррупционный скандал вокруг жены - сильный удар по репутации премьера Испании Педро Санчеса

Коррупционный скандал вокруг жены - сильный удар по репутации премьера Испании Педро Санчеса Педро Санчес в понедельник официально заявил, что остается на посту председателя правительства после пяти дней размышлений о своем пребывании на этом посту после "кампании травли" против его жены Бегоньи Гомес.
Аналитика
29 апреля 2024 г. 16:17
Коррупционный скандал вокруг жены - сильный удар по репутации премьера Испании Педро Санчеса

Педро Санчес в понедельник официально заявил, что остается на посту председателя правительства после пяти дней размышлений о своем пребывании на этом посту после "кампании травли" против его жены Бегоньи Гомес.

"Эта кампания по дискредитации не прекратится. Мы справимся с этим, - сказал он. - Мы хотим поблагодарить за проявление солидарности, полученное от всех слоев общества. Благодаря этому я решил остаться".

В своей речи он также призвал к порядочности в политической жизни. "Мы должны решить, каким обществом мы хотим быть. Наша страна нуждается в этом. Мы слишком долго позволяли грязи заполнять нашу общественную жизнь", - как сообщает испанская газета EL Pais, заявил он.

О своем решении объявил после того, как на прошлой неделе сказал, что готов уйти в отставку из-за противоречий, связанных с участием его семьи в предпринимательской деятельности.

В прошлую среду Педро Санчес также осудил кампанию травли и оскорблений со стороны правых и ультраправых против него через его жену, основанную на информации некоторых СМИ, усиленной жалобами от ультраправой группы Manos Limpias. Последняя часто подает иски против правительства или PSOE (социалистической партии премьер-министра), которые столь же часто отклоняются испанскими судебными органами.

Согласно редакционной статье El Pais, в результате расследований, проведенных этой газетой, нет доказательств того, что деятельность Бегоньи Гомес является тем, что Верховный суд считает преступлением, связанным с продажей влияния. В двух случаях, о которых соперничающая партия Partido Popular (PP) заявляла в течение нескольких месяцев на основании информации, полученной от Manos Limpios, не было найдено доказательств того, что деятельность Гомес и ее профессиональные связи каким-либо образом повлияли на помощь, полученную некоторыми частными компаниями.

Тем не менее, лидер Народной партии Альберто Фейхоо указывает, что Санчес "уже в прошлом" и предлагает себя в качестве нового лидера правительства.

"Неважно, что он говорит. Санчес навсегда символом упадка, до которого он довел страну, он может растягивать агонию и дальше, но он уже остался в прошлом", - подчеркнул он.

Фейхоо также намекнул, что субботняя демонстрация в Мадриде в поддержку премьер-министра была "организованной акцией", подчеркнув, что именно PP представляет "политическое будущее Испании".

Фигура Педро Санчеса и раньше вызывала интерес у испанского истеблишмента. В этот понедельник экс-комиссар Хосе Мануэль Вильярехо заявил, что и Национальный разведывательный центр (CNI), и правительство PP Мариано Рахоя (бывшего лидера партии) были причастны к предполагаемому шпионажу за тестем Санчеса, когда тот был лидером оппозиции.

В интервью радоиостанции RAC1 Вильярехо сказал, что "в CNI, прежде всего, была обеспокоенность" в отношении "новой политической фигуры" в 2014 году - Педро Санчеса, потому что "у него могли быть моральные проблемы". "Было логично, что его проанализировали", - подчеркнул он.

Несмотря ни на что, Педро Санчес продолжит работу в качестве главы правительства. Но деятельность его жены, независимо от того, насколько она законна, нанесет ему репутационный ущерб и приведет к падению его популярности в долгосрочной перспективе.

Адыль Меликов

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Версия на английском языке Pedro Sánchez refuses to resign amid potential corruption scandal

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