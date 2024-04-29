Премьера Франции Атталя обвиняют в уклоне в сторону ультраправых, но они им тоже недовольны

Отметив 100 дней своего пребывания на посту премьер-министра, Атталь стремится придерживаться более агрессивного стиля, который, по словам критиков, напоминает бывшего президента Франции Николя Саркози в годы его правления в попытке продемонстрировать сил

Отметив 100 дней своего пребывания на посту премьер-министра, Атталь стремится придерживаться более агрессивного стиля, который, по словам критиков, напоминает бывшего президента Франции Николя Саркози в годы его правления в попытке продемонстрировать силу по вопросам, традиционно ассоциирующимся с ультраправыми.

"Как нация, мы должны смотреть в лицо реальности", - сказал Атталь, описывая трудности, которые, по его словам, приводят французскую молодежь к криминальному поведению. Он относит к ним негативное влияние социальных сетей и неадекватное воспитание. Атталь также говорит об "исламистской инфильтрации" в школах, подчеркивая необходимость твердо придерживаться французской политики секуляризма.

Премьер-министр Франции пошел дальше с подобными комментариями в недавних телеинтервью, заявив, что в школах страны пропагандируются "законы шариата".

Атталь приобрел популярность во французской политике благодаря запрету абайи (длинных одеяний, которые традиционно носят некоторые мусульманские женщины), в школах вскоре после того, как Макрон назначил его министром образования в прошлом году.

Его политические обещания включают в себя обязательное пребывание учеников старших классов в школе с 8 утра до позднего вечера, чтобы оградить их от улиц; признание религиозных мотивов отягчающим обстоятельством в делах о нападениях; "начало дискуссии" о том, чтобы подростки в возрасте 16 лет и старше немедленно являлись в суд, если их поймали на месте совершения преступления (юридическая процедура, которая до сих пор относилась только ко взрослым), пишет Politico.

Несмотря на подход, схожий в некотором роде с постулатами ультраправых, его конкуренты из партий этого толка не впечатлены.

"Во время избирательных циклов Габриэль Атталь говорит как Национальное объединение", - заявил член парламента от RN Эдвиж Диас в интервью BFMTV. "Когда кампании заканчиваются... он снова становится неэффективным".

"Бывший премьер-министр Франции Элизабет Борн призывала нас не политизировать уголовные дела", - сказал Politico один из источников RN, близкий к кандидату в президенты Марин Ле Пен, на условиях анонимности.

"Атталь осознает, что этот вопрос шокирует французов, которые ожидают от политиков, что они столкнутся с подобными ситуациями и предложат решения", - сказал источник. "Позиция изменилась".

Кристиан Муханна, французский социолог, чьи исследования посвящены вопросам безопасности, утверждает, что попытки противостоять подъему ультраправых путем принятия их излюбленных тем часто приводят к обратному результату, поскольку такие партии, как "Национальное объединение", всегда будут настаивать на более жесткой политике борьбы с преступностью.

Это подтверждается последними данными, демонстрирующими, что центристская партия, к которой относится Атталь, отстает от RN. Несмотря на подход, глубоко ориентированный на безопасность, Атталь не сможет преодолеть разрыв между своей партией и ультраправой RN на предстоящих европейских выборах.

Опросы показывают, что партия Макрона "Возрождение" в настоящее время отстает от крайне правого "Национального ралли" более чем на 10 процентных пунктов и рискует скатиться на третье место, поскольку левоцентрист Рафаэль Глюксманн, поддерживаемый социалистическим лагерем, начинает набирать популярность.

Тем интереснее наблюдать, как правящее французское правительство пытается сдержать растущую популярность партии RN, применяя те же подходы и пытаясь увести у нее избирателей, пусть и ценой собственных центристских сторонников, которые голосуют за "Реннесанс" и привели Макрона на президентский пост на второй срок.

Если в 2021 году министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал Марин Ле Пен "слишком мягкой" в отношении ислама, то в последнее время французское правительство, президент и его партия "Возрождение" представили новый закон об иммиграции, содержание которого было настолько пропитано ультраправой пропагандой, что Ле Пен посчитала его своей "идеологической победой". Депутаты от Национального объединения не только проголосовали за правительственный законопроект, но их поддержка стала решающим фактором для его принятия, сообщает Jacobin.

Такая ситуация создает парадокс для центристских избирателей, которые чувствуют себя преданными. Они считают, что в то время как французское правительство пытается минимизировать риски участия Национального объединения во французской и европейской политике, оно само постепенно превращается в то, что, по его словам, является угрозой.

Адыль Меликов