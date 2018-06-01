Грузинский эксперт: Не думаю, что нынешние протесты в Тбилиси приведут к смене власти в стране

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Не думаю, что нынешние протесты в Грузии приведут к смене власти в стране.

Об этом Report заявил грузинский эксперт по вопросам военной политики и безопасности Амиран Салуквадзе, комментируя продолжающиеся второй день протесты в Грузии, организованные отцом одного из двух убитых в декабре 2017 года 16-летних школьников Зазой Саралидзе.

По словам А.Салуквадзе, такие процессы не должны быть политизированы: "Это не выгодно никому. Недостатки в расследовании могут быть, но они должны быть исправлены. Хотя, конечно, для правящей партии это удар по репутации. Скоро выборы президента и эти процессы могут оказать свое влияние".

Говоря о том, приведут ли протесты к активизации оппозиции, эксперт выразил сомнение на этот счет, подчеркнув, что правительство дало слово расследовать это событие и оно должно его сдержать.

Кроме того, А.Салуквадзе отметил, что не стал бы проводить параллели между протестами в Тбилиси и событиями в Армении, приведшие к смене власти: "Тут событие заключалось в драке между подростками и в том, что во время следствия были уничтожены улики. На этом будет делаться упор во время нового расследования. Впервые в годы правления нынешнего правительства была создана комиссия, которая будет контролировать процесс расследования. Какие будут результаты, посмотрим".