Эксперт: На президентских выборах во Франции решилось будущее всего европейского сообщества - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ На президентских выборах во Франции решалось будущее европейского сообщества, европространства в целом. Об этом заявил Report политолог Тофиг Аббасов, комментируя победу социалиста Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции и влияние итогов на регион и мир.

"Потому, что в случае победы Ле Пен, трещина, которая есть на борту европейского судна, пошла бы дальше и может стала бы шире", - отметил он.

По его словам, победа Макрона во Франции означает победу сторонников глобализации. "Это прежде всего американский истеблишмент, это и официальный Берлин с неутомимой Ангелой Меркель. Они считают, что будущее за Европой, будущее за глобализацией", - указал Т. Аббасов.

По его словам, когда выборы идут не в западных странах, а например, постсоветских странах, западные политики и политтехнологи начинают чуть ли не под микроскопом рассматривать эти процессы и "лепят из мухи слона".

"А сейчас во Франции в открытую шли, я бы сказал, антидемократические волны, чуть ли не всех за уши притягивали, что надо заблокировать кандидатуру Ле Пен, мол, она националистка, радикал и так далее. Использовались все возможные рычаги, допустимые и не допустимые с тем, чтобы дать подножку и свалить Ле Пен", - высказал мнение эксперт.

Говоря о самом Эммануэле Макроне, Т. Аббасов указал, что он довольно молодой человек и не умудрен опытом политической борьбы, как его другие единомышленники.

"Он только-только вступает в пятый десяток своих лет. Думаю, это свежая струя во французской и европейской политической элитах, учитывая то обстоятельство, что в каком-то смысле его победа неожиданна, потому что там были другие не менее привлекательные кандидаты в первом туре. Достаточно еще вспомнить тех, кто сошел с дистанции с первого тура, там были интересные фигуры - Фиййон, Вальс. Макрон правильно сумел распорядиться своими силами", - сказал он.

Эксперт не ожидает каких-либо серьезных изменений в структуре мировой геополитики по итогам выборов во Франции.

"Если Макрону удастся проводить обещанные реформы, он будет делать это эволюционно. С другой стороны, он не будет восстанавливать отношения с Россией, что будет показывать, что он следует в фарватере евроатлантизма. Официальный Париж в скором времени не будет привлекать внимание мировой элиты, общественных сил. Социалистам и левым присуще быть осторожным, не поддаваться каким-то толчковым стихиям", - заявил Т. Аббасов.

"Мы должны понять, что поддержка Францией Армении всегда есть. И американская, и французская, и в целом западная элиты подспудно поддерживают армянскую линию", - заявил Т. Аббасов, комментируя подход новоизбранного президента Франции к урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. По его словам, Париж поддерживает Ереван крайне осторожно, так как Азербайджан в региональной политике представляет намного больший интерес, чем Армения, которая "зажата" и не имеет шансов на маневренность.

"Официальный Париж будет очень осторожно работать в этом направлении и никогда не будет подчеркнуто поддерживать Азербайджан в контексте нагорно-карабахского конфликта. Он скорее всего будет полунейтральным, то есть поддерживать равноудаленный подход, но тем не менее в пользу Армении", - считает эксперт.