Афганистан, отданный во власть талибам – предал ли Запад афганцев?

Спустя 20 лет талибы вновь захватили власть в Афганистане. Несмотря на то, что США, Россия, Китай, страны ЕС и международные организации все еще считают "Талибан" террористической организацией, они уже выразили готовность о сотрудничестве. Видимо, при нын

Спустя 20 лет талибы вновь захватили власть в Афганистане. Несмотря на то, что США, Россия, Китай, страны ЕС и международные организации все еще считают "Талибан" террористической организацией, они уже выразили готовность о сотрудничестве. Видимо, при нынешнем раскладе вопрос о "черном списке" снят с повестки. Талибы активизировались аккурат после того, как США и союзники по НАТО начали выводить свои войска из Афганистана.

За истекшие 20 лет США израсходовали на развитие демократии в Афганистане 2 триллиона долларов. С 2001 года Пентагон потратил на борьбу с талибами 193 миллиарда долларов. Получается, что все достигнутые успехи будут сведены к нулю "Талибаном", и этнические меньшинства, в том числе тюрки - узбеки, туркмены, хазары вновь станут жертвами шовинистических проявлений этой группировки.

Кстати, в период пребывания у власти в 1996-2001 годах "Талибан" управлял государством примитивными, кустарными методами. Повсеместно нарушались права женщин и молодежи. Они ни во что не ставят женщин. Спустя 5 лет приверженцы этого мировоззрения вновь пришли к власти. Они унаследовали военную технику и боеприпасы американского производства, а также экономику, объем которой составляет не менее 20 миллиардов долларов. Стремительный захват Афганистана талибами напоминает то, как ИГИЛ разгромил армию Саддама Хусейна в Ираке, перехватив военную технику и боеприпасы.

Отметим, что международная коалиция во главе с США вела борьбу с этой террористической группировкой на территории Ирака и Сирии с 13 июня 2014 года по 23 марта 2019 года. Попытки создать новое государство на территории Сирии и Ирака пока остаются тщетными. Время от времени проскальзывали сообщения о том, что "Талибан" ведет с ИГИЛ борьбу за сферы влияния в Афганистане. Так куда же делись силы ИГИЛ в Афганистане? Предположительно, эта группировка все еще находится в Афганистане и возможно однажды ее задействуют в борьбе с талибами или кем-то еще.

Маловероятно, что США и их союзники так просто отдали Афганистан "Талибану". Так почему же Белый дом или Запад пошли на этот шаг, если они предполагали, что последует вслед за этим в Афганистане? Можно предположить, что США, покинув Афганистан, передали регион своим конкурентам, таким как Китай и Россия. Когда талибы были на подступах к Кабулу, Москва и Пекин выразили готовность сотрудничать с "Талибаном". Уместно напомнить и критику чиновником МИД России власти президента Афганистана Ашрафа Гани. Напомним, что Россия разрешила лидерам талибов прибыть в Москву, создала условия для обсуждений процессов, протекающих в Афганистане, при том, что считала Талибан террористической организацией.

Коалиция, состоящая из США и союзников по НАТО, свергла власть талибов после известных событий 11 сентября 2001 года. Тогда Россия и Китай выступили в качестве сторонних наблюдателей. А на этот раз считаются чуть ли не теми, кто способствовал приходу талибов к власти. Можно предположить, что Москва и Пекин приветствуют выход США и их союзников по НАТО из региона. Хотя талибы и пытаются казаться антизападниками, именно США были главными инициаторами и посредниками в переговорах по Афганистану. Получается, Соединенные Штаты намеренно передали Афганистан под контроль Китая и России, или уступили им, что кажется неправдоподобным.

Между тем, стоит обратить внимание еще на один аспект. События показали, что боеспособность сил правительства оказалась слабее, чем у группировки. Неужели за 20 лет США не смогли сформировать армию для Афганистана? У властей был арсенал оружия, истребители, система ПВО и другая военная техника. Почему талибов бомбили самолеты США, а не властей страны? Получается, что политическая элита Афганистана и вожди племен не очень-то и доверяли власти.

Таким образом, место законной власти в Афганистане заняла группировка "Талибан", признанная ведущими мировыми державами террористической. Народ Афганистана снова столкнулся с репрессиями. А группировка не сулит населению ничего обнадеживающего. Они заявили о том, что женщины могут работать в государственных органах только при условии, что облачатся в чадру. Или же мужчины из их родни могут устроиться на работу в банки. Получение девочками образования тоже зависит от ношения чадры. Одним словом, как и 20 лет назад, талибы правят страной на основе установок шариата.

Группировка пока не выступала с заявлениями по поводу газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия и линии электропередач Туркменистан-Афганистан-Пакистан. Похоже, что в Афганистане тестируются новые политические технологии. К сожалению, участь 30-миллионного афганского населения вовсе не волновала ни предыдущие власти страны, ни нынешние. Так что же произошло? США и Запад продали афганский народ или афганский народ испортил планы США и Запада? Со временем в эти вопросы будет внесена ясность.