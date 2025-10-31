İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Azərbaycan və Gürcüstanın XİN başçıları Səmərqənddə regional məsələləri müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    • 31 oktyabr, 2025
    • 11:17
    Azərbaycan və Gürcüstanın XİN başçıları Səmərqənddə regional məsələləri müzakirə ediblər

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən UNESCO-nun Baş Konfransının 43-cü sessiyası çərçivəsində Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" hesabında paylaşım edilib.

    Görüş zamanı nazirlər Azərbaycan və Gürcüstan arasında strateji tərəfdaşlığın siyasi, təhlükəsizlik, iqtisadi və humanitar aspektlərini müzakirə edib, həmçinin əsas regional məsələlər üzrə fikir mübadiləsi aparıblar.

    Tərəflər ikitərəfli münasibətlərin yüksək səviyyəsindən məmnunluq ifadə edərək vurğulayıblar ki, dövlət rəhbərləri səviyyəsində aparılan fəal siyasi dialoq bu tərəfdaşlığın möhkəm əsasını təşkil edir.

    Görüşdə regionda davamlı sülh və sabitliyin təmin olunması istiqamətində birgə səylərin vacibliyi qeyd olunub.

    Azərbaycan Gürcüstan Ceyhun Bayramov Maka Boçorişvili
    Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили укрепление региональной стабильности
    Foreign Ministers of Azerbaijan and Georgia discuss regional issues in Samarkand

