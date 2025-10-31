Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили укрепление региональной стабильности

    Внешняя политика
    • 31 октября, 2025
    • 11:29
    Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили укрепление региональной стабильности

    Главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Грузии Мака Бочоришвили на полях Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде обсудили важность совместных усилий для обеспечения мира и стабильности в регионе.

    Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана.

    В ведомстве отметили, что министры в частности обсудили вопросы безопасности, политические, экономические и гуманитарные аспекты стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, а также обменялись мнениями по ключевым региональным вопросам.

    "Обе стороны выразили удовлетворение высоким уровнем двусторонних отношений, подчеркнув, что активный политический диалог на уровне руководства создает прочную основу для этого партнерства. Была отмечена важность совместных усилий, направленных на обеспечение прочного мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

