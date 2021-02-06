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Зеленый чай снизил риск ранней смерти перенесших инсульт и инфаркт

Зеленый чай снизил риск ранней смерти перенесших инсульт и инфаркт Кардиологи из Японии доказали, что употребление зеленого чая в больших количествах способно значительно снизить вероятность преждевременной смерти людей, перенесших инсульты и инфаркты.
Здоровье
6 февраля 2021 г. 04:50
Зеленый чай снизил риск ранней смерти перенесших инсульт и инфаркт

Кардиологи из Японии доказали, что употребление зеленого чая в больших количествах способно значительно снизить вероятность преждевременной смерти людей, перенесших инсульты и инфаркты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выводы ученых, основанные на наблюдении за здоровьем свыше 46 тысяч жителей Японии на протяжении двух десятилетий, опубликованы в статье в журнале Stroke.

"Наши наблюдения показывают, что употребление одной-шести чашек зеленого чая в неделю уменьшало вероятность смерти жертв инсультов и инфарктов на 27%, а употребление семи и более чашек снижало эти шансы на 60%. При этом важно понимать, что в Японии зеленый чай обычно употребляется без подсластителей, тогда как в кофе японцы обычно добавляют молоко и сахар", - заявил профессор университета Осаки Хироясу Исо, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Исо и его коллеги произвели наблюдения за состоянием здоровья свыше 46 тысяч жителей Японии в рамках мониторингового проекта JACC, направленного на изучение факторов риска, способствующих развитию рака.

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Версия на азербайджанском языке Yaşıl çay erkən ölüm riskini azaldır

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