Зеленый чай снизил риск ранней смерти перенесших инсульт и инфаркт

Кардиологи из Японии доказали, что употребление зеленого чая в больших количествах способно значительно снизить вероятность преждевременной смерти людей, перенесших инсульты и инфаркты.

Кардиологи из Японии доказали, что употребление зеленого чая в больших количествах способно значительно снизить вероятность преждевременной смерти людей, перенесших инсульты и инфаркты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выводы ученых, основанные на наблюдении за здоровьем свыше 46 тысяч жителей Японии на протяжении двух десятилетий, опубликованы в статье в журнале Stroke.

"Наши наблюдения показывают, что употребление одной-шести чашек зеленого чая в неделю уменьшало вероятность смерти жертв инсультов и инфарктов на 27%, а употребление семи и более чашек снижало эти шансы на 60%. При этом важно понимать, что в Японии зеленый чай обычно употребляется без подсластителей, тогда как в кофе японцы обычно добавляют молоко и сахар", - заявил профессор университета Осаки Хироясу Исо, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Исо и его коллеги произвели наблюдения за состоянием здоровья свыше 46 тысяч жителей Японии в рамках мониторингового проекта JACC, направленного на изучение факторов риска, способствующих развитию рака.