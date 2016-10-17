За 8 месяцев этого года в Азербайджане родилось 51 тройняшек

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ За январь-август этого года в стране зарегистрировано 106,5 тыс. новорожденных, в среднем каждый день зарегистрировано 436 младенцев.

Как сообщает Report, об этом отмечается в отчете Государственного комитета статистики.

По данным районных (городских) регистрационных отделов, на каждые 1 000 человек данный показатель составил 16,5.

53,4% новорожденных составили мальчики, 46,6% - девочки.

За указанный период родились 1872 близнеца и 51 тройняшек.

Кроме того, за первое полугодие этого года в стране зарегистрировано 37,8 тыс. случаев смерти. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, данный показатель остался неизменным (5,9 на каждые 1 000 человек).