​В связи с подготовкой к пляжному сезону приступили к проверке воды

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В связи с подготовкой к пляжному сезону с начала недели Республиканский центр гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения приступил к мониторингу образцов воды. Об этом Report сообщил завотделом центра Зияддин Кязимов.

По его словам, образцы воды, взятые в течение четырех дней в Сабунчинском, Бинагадинском, Хазарском и Сураханском районах были отправлены в лаборатории: "На первом этапе планируются мониторинги по городу Баку. Что же касается мониторингов в регионах, ими займутся сотрудники северной и южной зон центра".

З.Кязимов добавил, что мониторинги в основном проводятся для выявления наличия в морской воде кишечных палочек и острых желудочно-кишечных заболеваний: "В настоящее время мониторинги продолжаются на территории Сабунчинского района. На последующих этапах они планируются по всем районам. Все проверки завершатся 15 сентября".

Что же касается времени открытия пляжного сезона, З.Кязимов сказал, что данный вопрос будет регулироваться в соответствии с распоряжением ИВ города Баку.