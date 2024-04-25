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Генсек ОТГ встретился с генеральным директором ВОЗ

Генсек ОТГ встретился с генеральным директором ВОЗ Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубаничбек Омуралиев встретился с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданом Гебрейесусом.
Здоровье
25 апреля 2024 г. 23:29
Генсек ОТГ встретился с генеральным директором ВОЗ

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубаничбек Омуралиев встретился с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданом Гебрейесусом.

Как передает Report, об этом глава ОТГ сообщил в соцсети Х.

"Я доволен плодотворной дискуссией, которую мы провели сегодня в Женеве с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданом Гебрейесусом. Мы рассмотрели различные возможности для укрепления сотрудничества между нашими учреждениями, уделив особое внимание реализации Меморандума о взаимопонимании и связанной с ним дорожной карты сотрудничества. Наша приверженность совместным усилиям по достижению глобальных целей здравоохранения остается неизменной", - написал К.Омуралиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTDT-nin Baş katibi ÜST-nin Baş direktoru ilə görüşüb

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