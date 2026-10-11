В Болгарии побит температурный рекорд столетней давности
Другие страны
- 11 октября, 2026
- 19:25
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В болгарском городе Русе, расположенном на берегу Дуная, 11 октября зафиксирован новый температурный рекорд - воздух прогрелся до 33,7 градуса тепла.
Как передает Report со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство (БТА), предыдущий рекорд для этой даты был установлен в 1924 году, когда температура достигла 30,5 градуса.
Таким образом, новый показатель превысил прежний максимум на 3,2 градуса.
Самым холодным 11 октября в Русе было в 1979 году, когда температура воздуха составляла всего 1 градус тепла.
Последние новости
05:48
В эстонской Нарве жители возмущены резким ростом цен на отоплениеДругие страны
05:13
Япония сообщила о запуске КНДР двух баллистических ракетДругие страны
04:56
Axios раскрыл причину переноса визита Уиткоффа и Кушнера в РоссиюДругие страны
04:21
В Ормузском проливе подорвался на мине танкер с 750 тыс. баррелей нефтиВ регионе
03:49
Дональд Трамп: Новый пресс-секретарь Белого дома проведет первый брифинг 13 октябряДругие страны
03:13
Канада намерена увеличить поставки нефти и дизельного топлива в СШАДругие страны
02:57
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8Другие страны
02:22
На границе Египта и Судана нанесен авиаудар по золотому руднику, погибли десятки шахтеровДругие страны
01:45