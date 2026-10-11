В Болгарии побит температурный рекорд столетней давности

В болгарском городе Русе, расположенном на берегу Дуная, 11 октября зафиксирован новый температурный рекорд - воздух прогрелся до 33,7 градуса тепла.

Как передает Report со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство (БТА), предыдущий рекорд для этой даты был установлен в 1924 году, когда температура достигла 30,5 градуса.

Таким образом, новый показатель превысил прежний максимум на 3,2 градуса.

Самым холодным 11 октября в Русе было в 1979 году, когда температура воздуха составляла всего 1 градус тепла.