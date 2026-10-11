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    В Болгарии побит температурный рекорд столетней давности

    Другие страны
    • 11 октября, 2026
    • 19:25
    В Болгарии побит температурный рекорд столетней давности

    В болгарском городе Русе, расположенном на берегу Дуная, 11 октября зафиксирован новый температурный рекорд - воздух прогрелся до 33,7 градуса тепла.

    Как передает Report со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство (БТА), предыдущий рекорд для этой даты был установлен в 1924 году, когда температура достигла 30,5 градуса.

    Таким образом, новый показатель превысил прежний максимум на 3,2 градуса.

    Самым холодным 11 октября в Русе было в 1979 году, когда температура воздуха составляла всего 1 градус тепла.

    Температурный рекорд Болгария
    Bolqarıstanda bir əsrlik temperatur rekordu yenilənib
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