Bolqarıstanda bir əsrlik temperatur rekordu yenilənib
Digər ölkələr
- 11 oktyabr, 2026
- 20:54
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Dunay çayının sahilində yerləşən Bolqarıstanın Ruse şəhərində oktyabrın 11-də yeni bir temperatur rekordu qeydə alınıb - hava 33,7 dərəcə selsiyə qədər isinib.
"Report" Bolqarıstan Teleqraf Agentliyinə (BTA) istinadən xəbər verir ki, həmin tarix üçün əvvəlki rekord 1924-cü ildə qeydə alınıb. O zaman havanın temperaturu 30,5 dərəcə təşkil edib.
Beləliklə, yeni göstərici əvvəlki rekordu 3,2 dərəcə üstələyib.
Rusedə oktyabrın 11-i üçün ən aşağı temperatur isə 1979-cu ildə qeydə alınıb. Həmin gün havanın temperaturu cəmi 1 dərəcə isti olub.
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