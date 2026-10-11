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    Bolqarıstanda bir əsrlik temperatur rekordu yenilənib

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2026
    • 20:54
    Bolqarıstanda bir əsrlik temperatur rekordu yenilənib

    Dunay çayının sahilində yerləşən Bolqarıstanın Ruse şəhərində oktyabrın 11-də yeni bir temperatur rekordu qeydə alınıb - hava 33,7 dərəcə selsiyə qədər isinib.

    "Report" Bolqarıstan Teleqraf Agentliyinə (BTA) istinadən xəbər verir ki, həmin tarix üçün əvvəlki rekord 1924-cü ildə qeydə alınıb. O zaman havanın temperaturu 30,5 dərəcə təşkil edib.

    Beləliklə, yeni göstərici əvvəlki rekordu 3,2 dərəcə üstələyib.

    Rusedə oktyabrın 11-i üçün ən aşağı temperatur isə 1979-cu ildə qeydə alınıb. Həmin gün havanın temperaturu cəmi 1 dərəcə isti olub.

    Hava proqnozu Temperatur İstiləşmə Bolqarıstan
    В Болгарии побит температурный рекорд столетней давности
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