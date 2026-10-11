В Польше задержали мужчину за угрозы убийством премьеру и министру обороны

В Польше задержан мужчина, подозреваемый в угрозах убийством премьер-министра Дональда Туска и главы Министерства национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша.

Как передает Report, об этом Туск сообщил в социальной сети X.

"Мужчина, угрожавший совершить покушение, задержан", - написал премьер-министр.

По словам пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Яцека Добжиньского, угрозы в адрес политиков поступили 11 октября около 07:00 по местному времени (09:00 по Баку).

Как сообщает газета Gazeta Wyborcza со ссылкой на источник в спецслужбах, угрожающее сообщение было направлено в электронном виде. В нем содержались сведения о местах проживания Туска и Косиняка-Камыша, а также об их ближайших планах.