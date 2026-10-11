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    В Польше задержали мужчину за угрозы убийством премьеру и министру обороны

    Другие страны
    • 11 октября, 2026
    • 19:55
    В Польше задержали мужчину за угрозы убийством премьеру и министру обороны

    В Польше задержан мужчина, подозреваемый в угрозах убийством премьер-министра Дональда Туска и главы Министерства национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша.

    Как передает Report, об этом Туск сообщил в социальной сети X.

    "Мужчина, угрожавший совершить покушение, задержан", - написал премьер-министр.

    По словам пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Яцека Добжиньского, угрозы в адрес политиков поступили 11 октября около 07:00 по местному времени (09:00 по Баку).

    Как сообщает газета Gazeta Wyborcza со ссылкой на источник в спецслужбах, угрожающее сообщение было направлено в электронном виде. В нем содержались сведения о местах проживания Туска и Косиняка-Камыша, а также об их ближайших планах.

    Дональд Туск Покушение на убийство
    Polşada Baş naziri öldürməklə hədələyən şəxs saxlanılıb
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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