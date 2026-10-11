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    Polşada Baş naziri öldürməklə hədələyən şəxs saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2026
    • 20:13
    Polşada Baş naziri öldürməklə hədələyən şəxs saxlanılıb

    Polşada Baş nazir Donald Tuska və milli müdafiə naziri Vladislav Kosinyak-Kamışa qarşı sui-qəsd hədələri səsləndirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Donald Tusk "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında məlumat verib.

    "Sui-qəsd törətməklə hədələyən şəxs saxlanılıb", – baş nazir yazıb.

    Polşa xüsusi xidmət orqanlarına koordinatorluq edən nazirin mətbuat katibi Yatsek Dobjinski bildirib ki, siyasətçilərə qarşı təhdidlər oktyabrın 11-də yerli vaxtla saat 07:00-da (Bakı vaxtı ilə 09:00-da) daxil olub.

    "Gazeta Wyborcza" qəzetinin xüsusi xidmət orqanlarındakı mənbəyə istinadən yaydığı məlumata görə, təhdid elektron poçt vasitəsilə göndərilib. Mesajda Tusk və Kosinyak-Kamışın yaşadığı ünvanlar, eləcə də onların yaxın vaxtlarda həyata keçirməyi planlaşdırdıqları fəaliyyətlər barədə məlumatlar yer alıb.

    Sui-qəsd cəhdi Polşa
    В Польше задержали мужчину за угрозы убийством премьеру и министру обороны
    MiniBoss
    MiniBoss

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