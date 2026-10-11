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    В Пакистане направят войска в охваченную протестами провинцию

    Другие страны
    • 11 октября, 2026
    • 18:29
    В Пакистане направят войска в охваченную протестами провинцию

    Власти Пакистана приняли решение направить подразделения вооруженных сил в северо-западную провинцию Хайбер-Пахтунхва, где на фоне протестов оппозиции введено чрезвычайное положение.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Dunya News, соответствующее распоряжение выпустило Министерство внутренних дел страны.

    Согласно документу, военные будут задействованы на основании статьи 245 Конституции Пакистана для оказания помощи местным властям в обеспечении общественного порядка, защите населения, а также государственных и общественных объектов.

    Подразделения армии останутся в провинции на весь период действия чрезвычайного положения, введенного 11 октября.

    Численность направляемых военнослужащих определит губернатор провинции по согласованию с Генеральным штабом вооруженных сил Пакистана.

    Ранее в Хайбер-Пахтунхве, где у власти находится оппозиционная партия "Движение за справедливость", начались протесты с требованием освобождения бывшего премьер-министра Имрана Хана.

    Акции протеста Пакистан Вооруженные силы
    Pakistanda etirazların bürüdüyü vilayətə qoşun göndəriləcək
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