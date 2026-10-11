Иран пригрозил ударами по объектам США в ОАЭ и районе Ормузского пролива
- 11 октября, 2026
- 19:48
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Советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи Мохсен Резаи заявил, что американские объекты в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и районе Ормузского пролива могут стать целями ударов.
Как сообщает Report, об этом секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана М. Резаи заявил в интервью Press TV.
"У США есть очень дорогостоящие активы в ОАЭ и районе Ормузского пролива, которые мы пока не включили в список наших целей", - сказал Резаи.
Он предупредил, что в случае возобновления войны эти объекты станут целями иранских вооруженных сил.
По его словам, речь идет о кабельной инфраструктуре, центрах обработки данных, объектах искусственного интеллекта и интернет-ресурсах.
"Общая стоимость этих объектов превышает 2 трлн долларов", - отметил Резаи.