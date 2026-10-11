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    Иран пригрозил ударами по объектам США в ОАЭ и районе Ормузского пролива

    В регионе
    • 11 октября, 2026
    • 19:48
    Иран пригрозил ударами по объектам США в ОАЭ и районе Ормузского пролива

    Советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи Мохсен Резаи заявил, что американские объекты в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и районе Ормузского пролива могут стать целями ударов.

    Как сообщает Report, об этом секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана М. Резаи заявил в интервью Press TV.

    "У США есть очень дорогостоящие активы в ОАЭ и районе Ормузского пролива, которые мы пока не включили в список наших целей", - сказал Резаи.

    Он предупредил, что в случае возобновления войны эти объекты станут целями иранских вооруженных сил.

    По его словам, речь идет о кабельной инфраструктуре, центрах обработки данных, объектах искусственного интеллекта и интернет-ресурсах.

    "Общая стоимость этих объектов превышает 2 трлн долларов", - отметил Резаи.

    Мохсен Резаи Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    İran ordusu ABŞ-nin BƏƏ-dəki obyektlərinə hücum edə bilər
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