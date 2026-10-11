Израиль заявил о ликвидации командира элитного подразделения ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира взвода элитного подразделения "Нухба" военного крыла ХАМАС Хишама Джамаля Абу Галы в результате авиаудара на юге сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

По данным ЦАХАЛ, удар был нанесен в районе города Хан-Юнис.

В израильской армии утверждают, что Абу Гала был одним из организаторов нападения на военный пост Кисуфим и участвовал в похищении израильтян 7 октября 2023 года.

Кроме того, по утверждению израильской стороны, в последнее время он организовывал нападения на военнослужащих ЦАХАЛ и мирных жителей Израиля, а также участвовал в восстановлении боевого потенциала ХАМАС, нарушая режим прекращения огня.

В ЦАХАЛ заявили, что авиаудар был нанесен для устранения исходившей от него угрозы.