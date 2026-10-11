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    İsrail ordusu HƏMAS-ın "Nuxba" bölməsinin komandirini öldürdüyünü açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2026
    • 20:28
    İsrail ordusu HƏMAS-ın Nuxba bölməsinin komandirini öldürdüyünü açıqlayıb

    İsrail Müdafiə Ordusu HƏMAS-ın hərbi qanadının elit "Nuxba" bölməsinin tağım komandiri Hişam Camal Əbu Qalanın Qəzza zolağının cənubunda hava zərbəsi nəticəsində öldürüldüyünü açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, zərbə Xan-Yunis şəhəri ərazisində endirilib.

    İsrail ordusunun iddiasına görə, Əbu Qala Kisufim hərbi postuna hücumun təşkilatçılarından biri olub və 2023-cü il oktyabrın 7-də israillilərin girov götürülməsində iştirak edib.

    İsrail tərəfi həmçinin iddia edir ki, o, son dövrlərdə hərbçilərə və İsrail mülki əhalisinə qarşı hücumların təşkilində iştirak edib, eləcə də atəşkəs rejimini pozaraq HƏMAS-ın döyüş qabiliyyətinin bərpasına çalışıb.

    Hava zərbəsi Əbu Qaladan qaynaqlanan təhlükənin aradan qaldırılması məqsədilə endirilib.

    HƏMAS qruplaşması İsrail aviasiyası
    Израиль заявил о ликвидации командира элитного подразделения ХАМАС в секторе Газа
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