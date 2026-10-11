Трамп заявил о согласии России и Украины на энергетическое перемирие

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились взаимно приостановить удары по энергетическим объектам.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

"С настоящего момента в войне между Россией и Украиной действует энергетическое перемирие. Обе стороны согласились. Не нарушайте его!" - говорится в публикации Трампа.

Подтверждений достигнутой договоренности со стороны Москвы и Киева пока не поступало.