Трамп заявил о согласии России и Украины на энергетическое перемирие
Другие страны
- 11 октября, 2026
- 19:33
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились взаимно приостановить удары по энергетическим объектам.
Как передает Report, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.
"С настоящего момента в войне между Россией и Украиной действует энергетическое перемирие. Обе стороны согласились. Не нарушайте его!" - говорится в публикации Трампа.
Подтверждений достигнутой договоренности со стороны Москвы и Киева пока не поступало.
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