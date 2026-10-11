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    Трамп заявил о согласии России и Украины на энергетическое перемирие

    Другие страны
    • 11 октября, 2026
    • 19:33
    Трамп заявил о согласии России и Украины на энергетическое перемирие

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились взаимно приостановить удары по энергетическим объектам.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

    "С настоящего момента в войне между Россией и Украиной действует энергетическое перемирие. Обе стороны согласились. Не нарушайте его!" - говорится в публикации Трампа.

    Подтверждений достигнутой договоренности со стороны Москвы и Киева пока не поступало.

    Дональд Трамп Энергетическое перемирие
    Rusiya və Ukrayna enerji atəşkəsinə razılaşıb
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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