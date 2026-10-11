Rusiya və Ukrayna enerji atəşkəsinə razılaşıb
Digər ölkələr
- 11 oktyabr, 2026
- 19:34
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya və Ukraynanın enerji obyektlərinə qarşı hücumları qarşılıqlı dayandırmaq barədə razılığa gəldiyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ lideri "Truth Social" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında yazıb.
"Bu andan etibarən Rusiya ilə Ukrayna arasındakı müharibədə enerji atəşkəsi qüvvədədir. Hər iki tərəf razılaşıb. Onu pozmayın!", – deyə Tramp qeyd edib.
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