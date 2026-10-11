İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Rusiya və Ukrayna enerji atəşkəsinə razılaşıb

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2026
    • 19:34
    Rusiya və Ukrayna enerji atəşkəsinə razılaşıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya və Ukraynanın enerji obyektlərinə qarşı hücumları qarşılıqlı dayandırmaq barədə razılığa gəldiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ lideri "Truth Social" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında yazıb.

    "Bu andan etibarən Rusiya ilə Ukrayna arasındakı müharibədə enerji atəşkəsi qüvvədədir. Hər iki tərəf razılaşıb. Onu pozmayın!", – deyə Tramp qeyd edib.

    Enerji sektoru Rusiya Federasiyası Ukrayna
    Трамп заявил о согласии России и Украины на энергетическое перемирие
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    05:16

    Şimali Koreya iki ballistik raket buraxıb

    Digər ölkələr
    04:57

    "Axios" Uitkoff və Kuşnerin Rusiyaya səfərinin təxirə salınmasının səbəbini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    04:16

    Hörmüz boğazında 750 min barel neft daşıyan tanker minaya düşüb

    Region
    03:50

    Tramp: Ağ Evin yeni mətbuat katibi ilk brifinqini oktyabrın 13-də keçirəcək

    Digər ölkələr
    03:15

    Kanada ABŞ-yə neft və dizel yanacağının ixracını artırmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    02:58

    İndoneziyada 5,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    02:17

    Misir-Sudan sərhədində qızıl mədəninə hava zərbəsi endirilib, onlarla mədənçi ölüb

    Digər ölkələr
    01:46

    İraqın baş naziri oktyabrın 14-də Səudiyyə Ərəbistanına səfər edəcək

    Digər ölkələr
    01:12

    Səudiyyə Ərəbistanı və İran XİN başçıları regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti