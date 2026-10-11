Пезешкиан заявил, что Иран не капитулирует перед США при сохранении внутренней стабильности
- 11 октября, 2026
- 18:57
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Иран не капитулирует перед США, если внутри страны будет сохраняться стабильность.
Как сообщает Report, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан написал на своей странице в социальной сети X.
"Если мы сами не будем вводить санкции против себя и прибегать к избирательному исключению отдельных групп, враг не сможет изолировать нас или поставить на колени", - заявил он.
По словам Пезешкиана, для противодействия всем угрозам Иран должен создать условия, в которых молодые люди смогут раскрыть и проявить свои таланты и способности.
Напомним, что США проводят в отношении Ирана операцию "Экономическая изоляция". В рамках этой кампании последние санкции затронули физических лиц и компании, содействующие продаже иранской нефти.