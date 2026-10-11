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    Пезешкиан заявил, что Иран не капитулирует перед США при сохранении внутренней стабильности

    В регионе
    • 11 октября, 2026
    • 18:57
    Пезешкиан заявил, что Иран не капитулирует перед США при сохранении внутренней стабильности

    Иран не капитулирует перед США, если внутри страны будет сохраняться стабильность.

    Как сообщает Report, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан написал на своей странице в социальной сети X.

    "Если мы сами не будем вводить санкции против себя и прибегать к избирательному исключению отдельных групп, враг не сможет изолировать нас или поставить на колени", - заявил он.

    По словам Пезешкиана, для противодействия всем угрозам Иран должен создать условия, в которых молодые люди смогут раскрыть и проявить свои таланты и способности.

    Напомним, что США проводят в отношении Ирана операцию "Экономическая изоляция". В рамках этой кампании последние санкции затронули физических лиц и компании, содействующие продаже иранской нефти.

    Масуд Пезешкиан Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Pezeşkian: Düşmən bizi diz çökdürə bilməz
    MiniBoss
    MiniBoss

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