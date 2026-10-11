МЧС Азербайджана обеспечило безопасность участников Ханкендинского ультрамарафона
Внутренняя политика
- 11 октября, 2026
- 19:11
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С 7 по 11 октября 2026 года по маршруту Габала - Ханкенди состоялся ультрамарафон протяженностью 192 км.
Как сообщает Report, для обеспечения безопасности участников на протяжении всего маршрута были задействованы личный состав и техника Службы спасения особого риска, Государственной службы пожарной охраны и Государственной службы пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
За время проведения ультрамарафона чрезвычайных происшествий не зарегистрировано.
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