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    МЧС Азербайджана обеспечило безопасность участников Ханкендинского ультрамарафона

    Внутренняя политика
    • 11 октября, 2026
    • 19:11
    МЧС Азербайджана обеспечило безопасность участников Ханкендинского ультрамарафона

    С 7 по 11 октября 2026 года по маршруту Габала - Ханкенди состоялся ультрамарафон протяженностью 192 км.

    Как сообщает Report, для обеспечения безопасности участников на протяжении всего маршрута были задействованы личный состав и техника Службы спасения особого риска, Государственной службы пожарной охраны и Государственной службы пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

    За время проведения ультрамарафона чрезвычайных происшествий не зарегистрировано.

    МЧС Азербайджана Ханкендинский ультрамарафон
    Ultramarafonun keçirildiyi müddətdə hər hansı fövqəladə hadisə baş verməyib
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