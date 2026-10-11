МЧС Азербайджана обеспечило безопасность участников Ханкендинского ультрамарафона

С 7 по 11 октября 2026 года по маршруту Габала - Ханкенди состоялся ультрамарафон протяженностью 192 км.

Как сообщает Report, для обеспечения безопасности участников на протяжении всего маршрута были задействованы личный состав и техника Службы спасения особого риска, Государственной службы пожарной охраны и Государственной службы пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

За время проведения ультрамарафона чрезвычайных происшествий не зарегистрировано.