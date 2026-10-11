İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Ultramarafonun keçirildiyi müddətdə hər hansı fövqəladə hadisə baş verməyib

    Daxili siyasət
    • 11 oktyabr, 2026
    • 18:08
    Ultramarafonun keçirildiyi müddətdə hər hansı fövqəladə hadisə baş verməyib

    7–11 oktyabr 2026-cı il tarixlərində Qəbələ–Xankəndi istiqamətində 192 km məsafəni əhatə edən ultramarafon keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbir müddətində iştirakçıların təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə marşrut boyunca Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin və Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin canlı qüvvə və texnikası ərazilərə cəlb olunub.

    Ultramarafonun keçirildiyi müddətdə hər hansı fövqəladə hadisə baş verməyib.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Marafon yarışı
    МЧС Азербайджана обеспечило безопасность участников Ханкендинского ультрамарафона
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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