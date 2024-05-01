Введена рейтинговая система объектов общественного питания

Азербайджанский институт продовольственной безопасности (AQTİ) приступил к созданию рейтинга объектов общественного питания на основе показателей риска.

Азербайджанский институт продовольственной безопасности (AQTİ) приступил к созданию рейтинга объектов общественного питания на основе показателей риска.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.

Процесс проводится в рамках проекта “Звезда-рейтинг”, устанавливающего правила определения данного рейтинга и подготовленного в целях реализации "Государственной программы обеспечения продовольственной безопасности в Азербайджанской Республике на 2019-2025 годы".

Рейтинговая классификация осуществляется по 3, 4, 5 звездам на основании добровольного обращения предпринимателей на ​​электронную почту [email protected] . Проверка проводится на объекте общественного питания в течение 30 дней с момента подачи официального заявления, а уведомление о результатах направляется предпринимателям в течение 10 рабочих дней. В соответствии с результатами объектам общественного питания предоставляется сертификат сроком на год.

Для более подробной информации можно позвонить на номер (012) 377-00-20/21 или пройти по ссылке www.afsi. gov.az.