В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении судей ряда судов первой инстанции и изменении обязанностей судей некоторых судов первой инстанции.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении судей ряда судов первой инстанции и изменении обязанностей судей некоторых судов первой инстанции.

Как сообщает Report, данным распоряжением в соответствии со статьями 94 и 96 закона "О судах и судьях", глава государства распорядился назначить следующих кандидатов на должность судей судьями судов первой инстанции:

по судам по тяжким преступлениям:

Суд по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики

Керимова Арзуяра Садыг оглу

Лянкяранский суд по тяжким преступлениям

Велиеву Айшан Умуд гызы

по военным судам:

Физулинский военный суд

Исмаилова Романа Исмаил оглу

по административным судам:

Гянджинский административный суд

Тагиеву Рухию Надим гызы

Сумгайытский административный суд

Ахундова Айнур Огтай гызы

Ширванский административный суд

Гулиеву Рашиду Паша гызы

по районным судам города Баку:

Бинагадинский районный суд города Баку

Велиеву Эльнару Фахраддин гызы

Насиминский районный суд города Баку

Мириеву Габибу Новруз гызы

Сабунчинский районный суд города Баку

Мамедли Самиру Мухаммед гызы

Ясамальский районный суд города Баку

Халил Улькер Абдурахман гызы

Оруджлу Айдан Адем гызы

Сеидова Мирсадига Мирсаттар оглу

по районным (городским) судам:

Абшеронский районный суд

Керимову Фирузу Шахин гызы

Бейляганский районный суд

Джаббарлы Хатын Махир гызы

Бардинский районный суд

Абдуллаева Фармана Фиридун оглу

Абдуллаева Зию Яшар оглу

Билясуварский районный суд

Расулову Мадину Джамал гызы

Джалилабадский районный суд

Велиева Османа Акиф оглу

Физулинский районный суд

Мамедли Сакинаханым Наиб гызы

Имишлинский районный суд

Махмуда Орхана Аловсат оглу

Кюрдамирский районный суд

Мехдиева Рахида Бахшали оглу

Гахский районный суд

Керимова Талеха Этибар оглу

Газахский районный суд

Мансырова Эльчина Фахраддин оглу

Лерикский районный суд

Зейналова Юсифа Самедага оглу

Масаллинский районный суд

Аббасову Эллару Гасан гызы

Абдуллаева Джошгуна Шамиль оглу

Саатлинский районный суд

Гасымова Вугара Ингилаб оглу.

В соответствии со статьей 94 и частью второй статьи 97 Закона Азербайджанской Республики "О судах и судьях" поручено изменить должности следующих судей:

Освободить Турала Мехман оглу Алекберова от должности судьи Геранбойского районного суда, назначив его судьей и председателем Ходжалинского районного суда;

Освободить Эльнура Гейдар оглу Гусейнова от должности судьи Коммерческого суда Нахчыванской Автономной Республики, назначив его судьей Административного суда Нахчыванской Автономной Республики;

Освободить Эмина Агамуса оглу Абдуллаева от должности судьи Сумгайытского городского суда, назначив его судьей Бакинского административного суда;

Освободить Рагима Тешеккюль оглу Гасанова от должности судьи Губинского районного суда, назначив его судьей Сумгайытского административного суда;

Освободить Габиля Неймат оглу Мамедова от должности судьи Нахчыванского городского суда Нахчыванской Автономной Республики, назначив его судьей Коммерческого суда Нахчыванской Автономной Республики;

Освободить Гюнай Ровшан гызы Гашимову от должности судьи Гарадагского районного суда города Баку, назначив ее судьей Бакинского коммерческого суда;

Освободить Гамета Мехман оглу Абилова от должности судьи Бардинского районного суда, назначив его судьей Гарадагского районного суда города Баку;

Освободить Севиндж Мухаммед гызы Гулиеву от должности судьи Абшеронского районного суда, назначив ее судьей Ясамальского районного суда города Баку;

Освободить Мубариза Исфандияр оглу Мамедова от должности судьи Астаринского районного суда, назначив его судьей Гёйгёльского районного суда;

Освободить Ульви Октай оглу Ганбарова от должности судьи Имишлинского районного суда, назначив его судьей Габалинского районного суда;

Освободить Галиба Идаят оглу Пашаева от должности судьи Джалилабадского районного суда, назначив его судьей Евлахского районного суда.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.