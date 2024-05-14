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Президент: Настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты

Президент: Настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты Настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты.
Внешняя политика
14 мая 2024 г. 14:06
Президент: Настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты

Настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом.

Глава государства отметил, что хотя вопрос устранения последствий военной агрессии Армении против Азербайджана и оккупации наших земель стоял на повестке дня ОБСЕ с момента создания этого института, ни эта организация, ни механизм сопредседательства Минской группы ОБСЕ ничего не предприняли для устранения последствий конфликта, освобождения азербайджанских территорий от оккупации, возвращения вынужденных переселенцев. В течение этих лет переговорный процесс, проводимый сопредседателями Минской группы ОБСЕ, также служил продолжению оккупации азербайджанских территорий.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан благодаря своей воле и силе положил конец оккупации, обеспечив территориальную целостность и суверенитет в соответствии с нормами и принципами международного права, Уставом ООН. Заявив, что армяно-азербайджанский конфликт уже остался в истории и его не существует, глава государства сказал, что настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты. Азербайджанская сторона подняла этот вопрос, и нет каких-либо причин, по которым армянская сторона не согласилась бы на это.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: ATƏT-in Minsk qrupu və onunla əlaqədar olan bütün təsisatların ləğv edilməsinin vaxtıdır

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