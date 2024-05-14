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Ильхам Алиев: Переговоры между Азербайджаном и Арменией с целью продвижения мирной повестки продолжаются

Ильхам Алиев: Переговоры между Азербайджаном и Арменией с целью продвижения мирной повестки продолжаются В настоящее время продолжается процесс переговоров между Азербайджаном и Арменией с целью продвижения мирной повестки дня.
Внешняя политика
14 мая 2024 г. 14:03
Ильхам Алиев: Переговоры между Азербайджаном и Арменией с целью продвижения мирной повестки продолжаются

В настоящее время продолжается процесс переговоров между Азербайджаном и Арменией с целью продвижения мирной повестки дня.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что именно наша страна инициировала мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и фундаментальные принципы, составляющие основу этого процесса, текст мирного соглашения также был подготовлен и представлен на обсуждение Азербайджаном.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Sülh gündəliyinin irəliyə aparılması üçün Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqlar davam etdirilir

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