Глава МИД Азербайджана назвал условия для заключения мирного соглашения с Арменией

Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией должно представлять собой документ, не имеющий открытых пунктов и не включающий вопросы, которые спустя какое-то время вновь станут темой переговоров.

Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией должно представлять собой документ, не имеющий открытых пунктов и не включающий вопросы, которые спустя какое-то время вновь станут темой переговоров.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом.

По его словам, с 2024 года между странами начались интенсивные переговоры.

"Переговоры проходили между сторонами в Мюнхене, Берлине и Алматы. Мы должны быть реалистичны в своих ожиданиях, я не могу раскрыть детали, потому что есть специфические моменты", - сказал министр.