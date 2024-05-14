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Глава МИД Азербайджана назвал условия для заключения мирного соглашения с Арменией

Глава МИД Азербайджана назвал условия для заключения мирного соглашения с Арменией Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией должно представлять собой документ, не имеющий открытых пунктов и не включающий вопросы, которые спустя какое-то время вновь станут темой переговоров.
Внешняя политика
14 мая 2024 г. 13:45
Глава МИД Азербайджана назвал условия для заключения мирного соглашения с Арменией

Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией должно представлять собой документ, не имеющий открытых пунктов и не включающий вопросы, которые спустя какое-то время вновь станут темой переговоров.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом.

По его словам, с 2024 года между странами начались интенсивные переговоры.

"Переговоры проходили между сторонами в Мюнхене, Берлине и Алматы. Мы должны быть реалистичны в своих ожиданиях, я не могу раскрыть детали, потому что есть специфические моменты", - сказал министр.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM says peace treaty must contain no open issues
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Ermənistanla sülh sazişinin şərtlərini açıqlayıb

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