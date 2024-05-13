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Президент Ильхам Алиев: Считаем своим моральным долгом помощь малым островным государствам

Президент Ильхам Алиев: Считаем своим моральным долгом помощь малым островным государствам Мы понимаем, что для некоторых стран изменение климата - это проблема, для этих стран - это вопрос их существования. И помощь малым островным государствам мы считаем своим моральным долгом.
Внешняя политика
13 мая 2024 г. 18:34
Президент Ильхам Алиев: Считаем своим моральным долгом помощь малым островным государствам

Мы понимаем, что для некоторых стран изменение климата - это проблема, для этих стран - это вопрос их существования. И помощь малым островным государствам считаем своим моральным долгом.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил, принимая генерал-губернатора Тувалу Фалани Тофингу, премьер-министра Королевства Тонга Сиаоси Офакивахафолау Совалени и министра иностранных дел Содружества Багамских Островов Фредерика Одли Митчеллу.

"Мы можем обещать вам, что вопрос малых островных государств, их поддержки и защиты будет в центре обсуждений. Мы, как председатель, как президент COP29, выдвинем этот вопрос на первый план. Мы предлагаем, а также ведем консультации с другими малыми островными государствами о созыве в рамках СОР29 встречи представителей высокого уровня. Кроме того, мы также уже обсуждаем с некоторыми партнерами вопросы, связанные с практическим и финансовым вкладом в поддержку малых островных государств", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Helping small island states is our moral duty
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: Kiçik ada dövlətlərinə yardım bizim üçün mənəvi borcdur

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