В Азербайджане случаи заражения COVID-19 практически не регистрируются - ОФИЦИАЛЬНО

В настоящее время в Азербайджане, можно сказать, практически не регистрируются случаи заражения коронавирусной инфекцией.

В настоящее время в Азербайджане, можно сказать, практически не регистрируются случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Азербайджана Афаг Алиева.

По ее словам, за сутки регистрируется максимум 10-15 случаев заражения.

Говоря о других особо опасных инфекционных заболеваниях, Алиева сообщила, что по сегодняшний день вирус гепатита В среди привитых малышей не обнаружен:

"В единичных случаях регистрируется туберкулез. Поскольку это социальная болезнь, полностью контролировать ее невозможно. В прошлом году в больницах страны в отдельных случаях были поставлены неподтвержденные диагнозы коклюша. Для подтверждения коклюша необходимо обязательно провести лабораторное обследование. В прошлом году факт коклюша подтвердился только у трех из 36 пациентов. В целом, какой-либо случай включается в отчет, если подтверждается согласно требованиям".