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В Азербайджане случаи заражения COVID-19 практически не регистрируются - ОФИЦИАЛЬНО

В Азербайджане случаи заражения COVID-19 практически не регистрируются - ОФИЦИАЛЬНО В настоящее время в Азербайджане, можно сказать, практически не регистрируются случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Здоровье
30 апреля 2024 г. 15:51
В Азербайджане случаи заражения COVID-19 практически не регистрируются - ОФИЦИАЛЬНО

В настоящее время в Азербайджане, можно сказать, практически не регистрируются случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Азербайджана Афаг Алиева.

По ее словам, за сутки регистрируется максимум 10-15 случаев заражения.

Говоря о других особо опасных инфекционных заболеваниях, Алиева сообщила, что по сегодняшний день вирус гепатита В среди привитых малышей не обнаружен:

"В единичных случаях регистрируется туберкулез. Поскольку это социальная болезнь, полностью контролировать ее невозможно. В прошлом году в больницах страны в отдельных случаях были поставлены неподтвержденные диагнозы коклюша. Для подтверждения коклюша необходимо обязательно провести лабораторное обследование. В прошлом году факт коклюша подтвердился только у трех из 36 пациентов. В целом, какой-либо случай включается в отчет, если подтверждается согласно требованиям".

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Версия на английском языке Infection with COVID-19 is almost nonexistent in Azerbaijan - OFFICIAL
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda COVID-19-a yoluxma, demək olar, yox səviyyəsindədir - RƏSMİ

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