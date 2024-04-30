В импортированных из Ирана продуктах обнаружены опасные вещества

В импортированных из Ирана финиках, фисташках и барбарисе обнаружены превышение показателей дрожжей и плесневых грибов, и "Афлатоксин B1".

В импортированных из Ирана финиках, фисташках и барбарисе обнаружены превышение показателей дрожжей и плесневых грибов, и "Афлатоксин B1".

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Опасные вещества были обнаружены в партиях продукции, завезенной в страну иранскими компаниями Soda Tejarat Diba, Tolidi Bazargani Modern Sazan Mandegar, Behzad Tejarat Aras İlman, Maham Tejarat Dena Paydar, Asia Fruits, Hamid Fallah Co. и Seyed Reza Farahmandnia.

Агентство приняло меры в рамках законодательства. Кроме того, иранской стороне было направлено уведомление о необходимости прекратить экспорт продукции в Азербайджан этими субъектами и проинформировать о результатах расследования.