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В импортированных из Ирана продуктах обнаружены опасные вещества 

В импортированных из Ирана продуктах обнаружены опасные вещества  В импортированных из Ирана финиках, фисташках и барбарисе обнаружены превышение показателей дрожжей и плесневых грибов, и "Афлатоксин B1".
Здоровье
30 апреля 2024 г. 18:02
В импортированных из Ирана продуктах обнаружены опасные вещества 

В импортированных из Ирана финиках, фисташках и барбарисе обнаружены превышение показателей дрожжей и плесневых грибов, и "Афлатоксин B1".

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Опасные вещества были обнаружены в партиях продукции, завезенной в страну иранскими компаниями Soda Tejarat Diba, Tolidi Bazargani Modern Sazan Mandegar, Behzad Tejarat Aras İlman, Maham Tejarat Dena Paydar, Asia Fruits, Hamid Fallah Co. и Seyed Reza Farahmandnia.

Агентство приняло меры в рамках законодательства. Кроме того, иранской стороне было направлено уведомление о необходимости прекратить экспорт продукции в Азербайджан этими субъектами и проинформировать о результатах расследования.

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Версия на азербайджанском языке İrandan idxal olunan ərzaq məhsullarında göbələk aşkarlanıb

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