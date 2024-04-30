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В Азербайджане за прошедший день выявлено 29 случаев кори

В Азербайджане за прошедший день выявлено 29 случаев кори Сегодня в некоторых районах страны регистрируются единичные случаи кори.
Здоровье
30 апреля 2024 г. 14:36
В Азербайджане за прошедший день выявлено 29 случаев кори

Сегодня в некоторых районах страны регистрируются единичные случаи кори.

Как передает Report, об этом сообщила заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Азербайджана Афаг Алиева.

По ее словам, накануне по стране выявлено 29 случаев заболевания корью: “Хотя цифры пошли на спад, но корь еще не побеждена. Потому что все еще есть не вакцинированные люди”.

А. Алиева напомнила, что случаи кори наблюдается в Азербайджане с апреля прошлого года: “Были выявлены факты завоза кори из России и Турции. Заражались в основном невакцинированные”.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün ölkə üzrə qızılcaya yoluxma ilə bağlı 29 hadisə qeydə alınıb

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