В Азербайджане за прошедший день выявлено 29 случаев кори

Сегодня в некоторых районах страны регистрируются единичные случаи кори.

Сегодня в некоторых районах страны регистрируются единичные случаи кори.

Как передает Report, об этом сообщила заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Азербайджана Афаг Алиева.

По ее словам, накануне по стране выявлено 29 случаев заболевания корью: “Хотя цифры пошли на спад, но корь еще не побеждена. Потому что все еще есть не вакцинированные люди”.

А. Алиева напомнила, что случаи кори наблюдается в Азербайджане с апреля прошлого года: “Были выявлены факты завоза кори из России и Турции. Заражались в основном невакцинированные”.