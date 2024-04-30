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ВОЗ: Вирус птичьего гриппа эволюционирует

ВОЗ: Вирус птичьего гриппа эволюционирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценила риск распространения вируса птичьего гриппа A(H5N1) для общественного здравоохранения в мире как низкий.
Здоровье
30 апреля 2024 г. 20:50
ВОЗ: Вирус птичьего гриппа эволюционирует

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценила риск распространения вируса птичьего гриппа A(H5N1) для общественного здравоохранения в мире как низкий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, вместе с тем, как заявила на брифинге в Женеве руководитель Глобальной программы ВОЗ по гриппу Вэньцин Чжан, этот вирус эволюционирует, и в силу этого изменяется риск, который с ним связан.

"Важно подчеркнуть, что вирус птичьего гриппа эволюционирует, как и риск, связанный с ним. Поэтому очень важно внимательно следить за происходящим. Для этого мы должны внимательно отслеживать и оценивать распространение и изменения вируса, а также обновлять наши меры готовности", - сказала Чжан.

Коснувшись недавней вспышки A(H5N1) на молочных фермах в США, она отметила, что на основе имеющейся информации ВОЗ "расценивает нынешний общий риск для общественного здравоохранения как низкий". В свою очередь лица, которые контактируют с зараженными птицами и животными, а также с зараженной окружающей средой, могут подвергаться риску "от низкого до умеренного".

Эксперт не исключила заражения молочного скота в других странах, помимо США, через перелетных птиц.

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