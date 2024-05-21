Запрет на ввоз продукции в Азербайджан установлен для 13 компаний в прошлом году

Запрет на ввоз продукции в Азербайджан установлен для 13 компаний в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли на Форуме здоровья растений "Во имя зеленого мира" в Баку.

По его словам, в прошлом году странам-экспортерам было направлено 829 уведомлений о выявлении в ввезенных растениях и растительной продукции вредных организмов, подлежащих карантину.

"В 49 случаях вредные организмы обнаружены в посадочном и посевном материале. В рамках мер фитосанитарного контроля Агентством были приняты решения о временных запретах на ввоз продукции в отношении 13 импортеров".