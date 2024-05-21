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В Азербайджане создается система управления фитосанитарным риском

В Азербайджане создается система управления фитосанитарным риском В Азербайджане создается система управления фитосанитарным риском
Здоровье
21 мая 2024 г. 11:08
В Азербайджане создается система управления фитосанитарным риском

В Азербайджане создается система управления фитосанитарным риском в сфере здоровья растений.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли на Форуме здоровья растений "Во имя зеленого мира" в Баку.

Он отметил, что новый законопроект "О здоровье растений" подготовлен с участием международных экспертов и направлен на согласование в другие учреждения: "Новый законопроект подразумевает ряд новаций относительно организации защиты растений, внедрения фитосанитарного карантинного режима, использования средств защиты растений и агрохимикатов".

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Версия на английском языке Azerbaijan creating phytosanitary risk management system
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bitki sağlamlığı sahəsində zərərvericilərə dair risklərin idarə edilməsi sistemi qurulur

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