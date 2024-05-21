Революция в реабилитации: Ученые смогли вернуть подвижность конечностям после паралича

Нейрофизиологи из Европы и США разработали неинвазивную систему стимуляции спинного мозга, которая впервые частично вернула подвижность рукам и ногам шести десяткам пациентов, почти полностью утративших контроль над конечностями в результате травмы шейног

Нейрофизиологи из Европы и США разработали неинвазивную систему стимуляции спинного мозга, которая впервые частично вернула подвижность рукам и ногам шести десяткам пациентов, почти полностью утративших контроль над конечностями в результате травмы шейного отдела позвоночника.

Как передает Report , результаты испытаний стимулятора опубликованы в научном журнале Nature Medicine.

"Проведенные нами опыты показали, что созданный нами прибор и терапия на его базе оказалась безопасной и эффективной для 72% участников испытаний. Она не только улучшила силу рук пациентов и их контроль над движениями руками, но и также значительно повысила их чувствительность к прикосновениям и нажатиям. Кроме того, она снизила частоту появления мышечных спазмов и улучшила качество сна", - говорится в исследовании.

Группа европейских и американских нейрофизиологов под руководством профессора Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Грегуара Куртена уже много лет разрабатывает подход, позволяющий восстанавливать работу спинного мозга без внедрения электродов и других устройств в ткани мозга и в другие части тела человека. Эта терапия, использующая неинвазивную электрическую стимуляцию спинного мозга, недавно проверена на добровольцах из Европы, потерявших способность ходить в результате травмы спины.

Успешное завершение этих экспериментов заставило ученых задуматься о том, можно ли применить аналогичные неинвазивные подходы для восстановления контроля над движениями рук, который был утрачен пациентами в результате травмы шейного отдела спинного мозга. Руководствуясь этой идеей, ученые создали набор электродов, который крепится к шее и туловищу пациентов в тех точках, где находится поврежденный участок. Эти электроды подключены к карманному компьютеру, который вырабатывает электрические импульсы, стимулирующие спинной мозг и ускоряющие его восстановление.

Работу этой системы ученые проверили на группе из 60 добровольцев, которые почти полностью утратили контроль над движением рук и ног в результате ДТП или несчастных случаев. Все они согласились пройти 24 сессии стимуляции их спинного мозга, во время которых ученые отслеживали, как терапия влияла на мелкую моторику кистей пациентов и их способность совершать различные движения руками, а также на чувствительность конечностей к различным тактильным ощущениям.

Проведенные учеными наблюдения указали на то, что созданная ими терапия существенно улучшила контроль над движениями рук у 72% пациентов, тогда как любые формы положительных изменений были зафиксированы сразу у 90% добровольцев за два месяца их участия в эксперименте. Успешное завершение этих опытов, как считают ученые, открывает дорогу для реабилитации паралитиков и лечения последствий даже застарелых травм спинного мозга.