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Ученые с помощью ИИ выявили новые разрушительные вирусы

Ученые с помощью ИИ выявили новые разрушительные вирусы Канадские ученые из Университета Ватерлоо классифицировали 191 ранее неопознанный астровирус с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
Здоровье
30 апреля 2024 г. 02:36
Ученые с помощью ИИ выявили новые разрушительные вирусы

Канадские ученые из Университета Ватерлоо классифицировали 191 ранее неопознанный астровирус с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Molecular Biosciences (FMB).

Астровирусы считаются одними из наиболее разрушительных и широко распространенных патогенов в мире. У людей они вызывают тяжелую диарею, которая ежегодно уносит более 440 тыс. жизней детей в возрасте до пяти лет. В птицеводстве уровень заражения астровирусами, такими как птичий грипп, составляет 80%, причем потери среди заболевших животных достигают 50%.

Новый метод классификации, состоящий из трех частей, включает контролируемое машинное обучение, неконтролируемое машинное обучение и ручную маркировку хозяина каждого астровируса. В 2023 году существовало 322 неопознанных астровируса с разными геномами. В этом году это число выросло до 479.

"В любой момент от 2% до 9% людей являются носителями одного из этих вирусов. В некоторых странах эта доля достигает 30%. Понимание и эффективная классификация этих вирусов имеет важное значение для разработки вакцин", — отметила ведущий автор исследования, доктор Фатемех Алипур.

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