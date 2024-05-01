В Азербайджане трансплантация почек самая востребованная среди операций по пересадке органов

В Азербайджане наиболее востребованной среди операций по пересадке органов является трансплантация почек.
Как передает Report, об этом сообщила председатель правления Координационного центра по донорству и трансплантации органов Министерства здравоохранения Егяна Аббасова.
По ее словам, в настоящее время очереди на трансплантацию почек ждут более 400 человек.
"Второй наиболее востребованной операцией является пересадка костного мозга. Также немало людей нуждаются в пересадке печени", - сказала она.
Аббасова подчеркнула, что в целом в Азербайджане в донорах нуждаются около 1000 пациентов.