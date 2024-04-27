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Глава TƏBİB: Главным достижением социального здравоохранения стало применение ОМС

Глава TƏBİB: Главным достижением социального здравоохранения стало применение ОМС Главным достижением в области социального здравоохранения за последние пять лет стало применение обязательного медицинского страхования (ОМС).
Здоровье
27 апреля 2024 г. 17:00
Глава TƏBİB: Главным достижением социального здравоохранения стало применение ОМС

Главным достижением в области социального здравоохранения за последние пять лет стало применение обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Вугар Гурбанов заявил в интервью Baku TV.

При этом глава TƏBİB отметил, что одной из важных задач при переходе на ОМС была подготовка медицинских учреждений к этому процессу.

"Основными принципами обязательного медицинского страхования были обеспечение доступа граждан к медицинским услугам, повышение качества медицинских услуг и электронизация всех медучреждений, чтобы обмен данными осуществлялся в электронном виде. Потому что представление и проверка этих данных на бумаге представлялись невозможными. Вот уже почти три года обязательное медицинское страхование применяется как один из самых успешных проектов в стране".

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB rəhbəri: "Sosial səhiyyə sahəsində ən böyük nailiyyət icbari tibbi sığortanın tətbiqidir"

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