Электронизированы медсправки, необходимые при приеме на работу и для получения водительских прав

С 1 мая медицинские справки, необходимые при приеме на работу и для получения водительских прав, станут доступны в медицинских учреждениях в электронной форме.

С 1 мая медицинские справки, необходимые при приеме на работу и для получения водительских прав, станут доступны в медицинских учреждениях в электронной форме.

Как сообщает Report, было проведено мероприятие, связанное с презентацией электронной медицинской справочной службы.

Исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов отметил, что в стране начался новый этап в развитии информационно-коммуникационных технологий, в частности в области электронизации государственных услуг: “В настоящее время наиболее востребованными справками в подведомственных медицинских учреждениях TƏBIB являются медицинские справки, необходимые при приеме на работу, в учебные заведения и для получения водительских прав.

В.Гурбанов подчеркнул, что в рамках сотрудничества TƏBIB с министерствами внутренних дел, труда и социальной защиты населения электронные справки уже интегрированы в соответствующие подсистемы: “В настоящее время электронизация справок о состоянии здоровья для абитуриентов, поступающих в вузы, колледжи, лицеи осуществляется совместно с Министерством науки и образования”.

Было отмечено, что электронные справки имеют такую же юридическую силу, как и бумажные.