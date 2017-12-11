В прошлом месяце среди желающих вступить в брак у 11 человек выявлен СПИД, 18 - сифилис, 325 являются носителями талассемии

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Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ "В ноябре этого года 10 738 человек прошли обследование для вступления в брак".

Как сообщает Report, об этом заявила директор Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии министерства здравоохранения Азербайджана Зохра Алимирзаева.

По ее словам, среди обследовавшихся были выявлены 325 человек – носителей талассемии, у 18 человек выявлен сифилис, у 11 – СПИД.

З.Алимирзаева отметила, что у трех пар каждая из сторон была носителем талассемии: "В этот период 23 беременные женщины были обследованы пренатально. Шестеро из их младенцев больны талассемией, 13 являются носителями, 4 ребенка здоровы".

"В этом году были обследованы 127 173 человека. Из них 13 794 человека носители талассемии, у 422 обнаружен сифилис, у 103 – СПИД, 38 пар являются носителями талассемии", - добавила З.Алимирзаева.