В Испании 132 человека заразились оспой обезьян

Власти Испании подтвердили по меньшей мере 132 случая заражения оспой обезьян в королевстве.

Власти Испании подтвердили по меньшей мере 132 случая заражения оспой обезьян в королевстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили во вторник в Минздраве страны.

"Институт здоровья Карлоса III подтвердил 132 положительных случая ортопоксвируса, поэтому они признаны подтвержденными случаями оспы обезьян", - уточнило ведомство. Ранее власти информировали о 120 заболевших.

Как передает во вторник газета Público, в Португалии зафиксировано 100 инфицированных, что на четыре выше показателя, озвученного в понедельник.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.