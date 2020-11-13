В Германии зафиксирован первый случай передачи вируса от крыс человеку

Группа исследователей из берлинской клиники Charite во главе с вирусологом Йоргом Хофманном выявила первый в Германии случай передачи вируса "Сеул", относящегося к семейству хантавирусов, от животных человеку.

Группа исследователей из берлинской клиники Charite во главе с вирусологом Йоргом Хофманном выявила первый в Германии случай передачи вируса "Сеул", относящегося к семейству хантавирусов, от животных человеку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе германских ученых, опубликованном на сайте клиники Charite.

Специалисты клиники Charite в сотрудничестве с коллегами из института имени Фридриха Лёффлера, а также с работниками местных и региональных органов здравоохранения подтвердили наличие инфекции у молодой женщины, проживающей в федеральной земле Нижняя Саксония. Отмечается, что пациентка заразилась вирусом "Сеул" от домашней крысы.

"Изначально вирус пришел из Азии и, вероятно, был завезен в Европу дикими крысами на кораблях. Однако ранее в Германии случаев заражения вирусом не наблюдалось", - отметил ведущий автор исследования, вирусолог Хофманн. При этом инфицированная домашняя крыса, скорее всего, попала в ФРГ из другой страны.

Вирус "Сеул" относится к семейству хантавирусов и считается вторым по распространенности на территории Южной Кореи после вируса "Хантаан". Основным переносчиком являются черная и серая крысы. Случаи заражения вирусом также зафиксированы в Китае, Японии и на Дальнем Востоке России. В 2004 году случай заболевания вирусом "Сеул" был впервые подтвержден во Франции.