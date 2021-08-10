В Баку объявлена неделя дезинфекции

Исполнительная власть города Баку расширила меры по борьбе с пандемией в столице, объявив неделю дезинфекции.

Исполнительная власть города Баку расширила меры по борьбе с пандемией в столице, объявив неделю дезинфекции.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ИВ города Баку, учитывая текущую ситуацию с пандемией коронавируса на территории страны и рост числа зараженных, во всех районах столицы структурами исполнительной власти ежедневно проводятся медико-профилактические и дезинфекционные мероприятия.

Первые мероприятия по дезинфекции начаты в Сабаильском и Насиминском районах.

В выходные дни на главных улицах, проспектах и дорогах столицы планируется провести масштабные дезинфекционные мероприятия.