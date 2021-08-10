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В Баку объявлена неделя дезинфекции

В Баку объявлена неделя дезинфекции Исполнительная власть города Баку расширила меры по борьбе с пандемией в столице, объявив неделю дезинфекции.
Здоровье
10 августа 2021 г. 10:26
В Баку объявлена неделя дезинфекции

Исполнительная власть города Баку расширила меры по борьбе с пандемией в столице, объявив неделю дезинфекции.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ИВ города Баку, учитывая текущую ситуацию с пандемией коронавируса на территории страны и рост числа зараженных, во всех районах столицы структурами исполнительной власти ежедневно проводятся медико-профилактические и дезинфекционные мероприятия.

Первые мероприятия по дезинфекции начаты в Сабаильском и Насиминском районах.

В выходные дни на главных улицах, проспектах и дорогах столицы планируется провести масштабные дезинфекционные мероприятия.

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Версия на английском языке ФотоBaku announces disinfection week, strengthening anti-pandemic measures
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda pandemiyaya qarşı tədbirlər genişləndirilib, dezinfeksiya həftəsi elan edilib

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