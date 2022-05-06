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В Азербайджане за сутки выявлено 8 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 8 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом, 7 человек вылечились.
Здоровье
6 мая 2022 г. 16:38
В Азербайджане за сутки выявлено 8 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом, 7 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 607 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 846 человек вылечились, 9 709 – скончались, число активных больных составляет 52.

За последние сутки в стране проведено 2 556 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 829 482 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 8 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 8 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən olmayıb

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