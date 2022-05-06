В Азербайджане за сутки выявлено 8 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом, 7 человек вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом, 7 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 607 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 846 человек вылечились, 9 709 – скончались, число активных больных составляет 52.

За последние сутки в стране проведено 2 556 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 829 482 теста.