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В Азербайджане за сутки выявлено 11 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 11 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, 21 человек вылечился.
Здоровье
5 мая 2022 г. 16:52
В Азербайджане за сутки выявлено 11 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, 21 человек вылечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 599 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 839 человек вылечились, 9 709 – скончались, число активных больных составляет 51.

За последние сутки в стране проведено 3 903 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 826 926 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 11 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 11 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən olmayıb

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