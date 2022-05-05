В Азербайджане за сутки выявлено 11 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, 21 человек вылечился.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, 21 человек вылечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 599 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 839 человек вылечились, 9 709 – скончались, число активных больных составляет 51.

За последние сутки в стране проведено 3 903 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 826 926 тестов.