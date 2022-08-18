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В Азербайджане за сутки выявлено 545 случаев заражения коронавирусом 

В Азербайджане за сутки выявлено 545 случаев заражения коронавирусом  В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 545 новых случаев заражения коронавирусом, 479 человек вылечились.
Здоровье
18 августа 2022 г. 18:33
В Азербайджане за сутки выявлено 545 случаев заражения коронавирусом 

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 545 новых случаев заражения коронавирусом, 479 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от COVID-19 за прошедший день скончались семь человек.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 807 017 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 793 747 человек вылечились, 9 784 – скончались, число активных больных составляет 3 486.

За последние сутки в стране проведено 3 802 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии - 7 110 178 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 545 more coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son gündə daha 545 nəfər koronavirusa yoluxub, 7 nəfər ölüb

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