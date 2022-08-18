В Азербайджане за сутки выявлено 545 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 545 новых случаев заражения коронавирусом, 479 человек вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 545 новых случаев заражения коронавирусом, 479 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от COVID-19 за прошедший день скончались семь человек.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 807 017 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 793 747 человек вылечились, 9 784 – скончались, число активных больных составляет 3 486.

За последние сутки в стране проведено 3 802 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии - 7 110 178 тестов.