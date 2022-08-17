В Азербайджане за сутки выявлено 710 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 710 новых случаев заражения коронавирусом, 503 человека вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 710 новых случаев заражения коронавирусом, 503 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 806 472 случая заражения коронавирусной инфекцией, 793 268 человек вылечились, 9 777 – скончались, число активных больных составляет 3 427.



За последние сутки в стране проведено 4 852 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии - 7 106 376 тестов.