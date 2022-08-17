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В Азербайджане за сутки выявлено 710 случаев заражения коронавирусом 

В Азербайджане за сутки выявлено 710 случаев заражения коронавирусом  В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 710 новых случаев заражения коронавирусом, 503 человека вылечились.
Здоровье
17 августа 2022 г. 16:42
В Азербайджане за сутки выявлено 710 случаев заражения коронавирусом 

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 710 новых случаев заражения коронавирусом, 503 человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 806 472 случая заражения коронавирусной инфекцией, 793 268 человек вылечились, 9 777 – скончались, число активных больных составляет 3 427.

За последние сутки в стране проведено 4 852 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии - 7 106 376 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 710 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 710 nəfər koronavirusa yoluxub

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