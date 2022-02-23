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В Азербайджане за сутки вакцинированы более 36 тыс. человек

В Азербайджане за сутки вакцинированы более 36 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован 36 141 человек.
Здоровье
23 февраля 2022 г. 20:02
В Азербайджане за сутки вакцинированы более 36 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован 36 141 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 2 502, второй - 1 770 человек, тремя и более дозами – 29 929, вакцинированных бустерной дозой после позитивного результата - 1 940.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 12 864 217, из них первую дозу вакцины получили 5 290 799, две дозы - 4 778 777, три и более доз - 2 596 563 человека, бустерную дозу после положительного ответа – 198 078 человек.

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Версия на английском языке Azerbaijan vaccinates over 36,000 people on February 23
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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