В Азербайджане за сутки вакцинированы более 36 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован 36 141 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован 36 141 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 2 502, второй - 1 770 человек, тремя и более дозами – 29 929, вакцинированных бустерной дозой после позитивного результата - 1 940.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 12 864 217, из них первую дозу вакцины получили 5 290 799, две дозы - 4 778 777, три и более доз - 2 596 563 человека, бустерную дозу после положительного ответа – 198 078 человек.